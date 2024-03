Maltempo su Roma: pioggia battente in diverse zone della città

Mattinata bagnata quella di oggi, Mercoledì 27 Marzo 2024, in tutta la città. Come previsto dall’allerta meteo di codice giallo proclamata dalla protezione civile.

Tante le segnalazioni a Ostia, Monteverde, Castelverde, Colle Salario, Serpentara, dove si sono registrate anche raffiche di vento abbastanza forti, e Trigoria. Anche al Centro della città la pioggia ha colpito con via del Corso semi allagata, con grande difficoltà a camminare anche per i passanti.

Non solo i quartieri perché anche le strade extra urbane sono rimaste colpite. Nubifragi e raffiche di vento che hanno colpito anche la zona ovest del grande raccordo anulare, l’allacciamento tra la diramazione Roma Sud (Km 576,3) e lo svincolo per Ceprano (Km 642) e l’allacciamento tra l’A1 e il raccordo anulare, mandando in difficoltà gli automobilisti. Pioggia intensa nella mattinata anche sulla Roma Fiumicino e sulla Cassia bis.

A Roma, come spiegano gli esperti, il tempo per la giornata di oggi sarà: instabile a tratti perturbato con piogge e rovesci anche intensi e localmente a carattere temporalesco tra mattino e primo pomeriggio. Venti in rinforzo e temperature massime in calo. Da giovedì tregua del maltempo e ritorno a schiarite più ampie, con temperature in sensibile aumento fino al weekend di Pasqua quando si potranno raggiungere i 24/25 gradi.

