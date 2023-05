“Mamme da record”, visite speciali al Bioparco

Per festeggiare la festa della mamma il Bioparco organizza speciali visite guidate nel parco.

Mamme da record, per conoscere le peculiarità del legame mamma-cucciolo, è il titolo dell’evento che racconta le differenze delle cure parentali nelle diverse specie e l’importante ruolo degli Zoo per la riproduzione delle specie minacciate di estinzione.

Le visite coinvolgeranno le aree abitate da giraffe, canguri, elefanti asiatici, orsi e fenicotteri.

Orari visite guidate: 11.30 – 12.45 – 14.30 – 15.45

Per partecipare è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata il giorno stesso della visita presso il desk prenotazioni subito dopo l’ingresso del parco.

L’attività potrebbe subire variazioni o, in caso di maltempo, essere annullata.