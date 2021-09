Mauro Caliste sullo sgombero in via Latino Silvio

“Domani 16 settembre – afferma in una nota Mauro Caliste candidato del Centrosinistra alla presidenza del Municipio V è atteso l’intervento della forza pubblica per lo sgombero di cinque famiglie in via Latino Silvio all’altezza del civico 37. La proprietà RFI pretende, attraverso il proprio legale, lo sgombero per valorizzare l’area.

Non voglio ergermi a giudice, ma come ho sempre fatto, ancor prima di essere in campagna elettorale, domattina alle 8.30 sarò in via Silvio Latino.

Non si tratta di giustizia per la proprietà che ha diritto ai suoi beni, né di difesa degli inquilini che hanno occupato. Si tratta di un diritto: quello alla casa, che esiste e va rispettato. Persino l’ONU di fronte alla situazione di Roma è intervenuta per ribadire che “sfratti e sgomberi sono una violazione dei diritti umani” in un quadro di indifferenza totale delle Istituzioni. Per questo la Rete solidale Latino Silvio ha presentato ricorso alla Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Occupare abusivamente edifici è sicuramente fuori dalla legalità, ma mettere in mezzo ad una strada cinque famiglie non è possibile nel 2021. Ad ogni sgombero deve corrispondere una ricollocazione degli occupanti se è comprovata la situazione di indigenza.

L’edilizia popolare verte in una situazione disastrosa nel Municipio V, occorre un censimento degli immobili per scalare una lista di attesa ormai ingigantita fino a trasformare il diritto in una favola, una chimera inaccessibile affossata da mancati investimenti e burocrazia.

Il costo sociale di uno sfratto senza proposta alternativa sarà altissimo per tutti. Quando non si offrono soluzioni ai problemi i problemi possono solo trasformarsi in qualcosa di peggiore.

La rete solidale per queste famiglie ancora una volta mi ha chiesto di partecipare domani mattina per una soluzione pacifica e per difendere il diritto alla casa. E ancora una volta sarò lì al loro fianco”.