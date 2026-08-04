Maxi incendio a Tor di Valle: fiamme in via dell’Ippica, paura nel pomeriggio

Non concede tregua la morsa del caldo e dei roghi estivi nella Capitale. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:00, un maxi incendio di sterpaglia e vegetazione incolta si è sviluppato nell’area sud della città, prendendo piede nel quadrante di Tor di Valle, con particolare concentrazione in via dell’Ippica.

L’allarme ha fatto scattare una massiccia mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono prontamente confluite cinque squadre dei Vigili del Fuoco più il Dos, per la valutazione di eventuali lanci dall’elicottero, da supporto anche i volontari della Protezione Civile per arginare il fronte del fuoco, alimentato dalle alte temperature e dal vento.

Il presidio della Polizia Locale e la situazione viabilità

A gestire le ripercussioni sul traffico urbano sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo EUR della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nelle operazioni di viabilità, messa in sicurezza del perimetro e supporto ai mezzi di soccorso.

Fortunatamente, al momento non si registrano persone ferite, ustionate o rimaste intossicate dalle dense fumate.

Attualmente, la Via del Mare riamne chiusa da Via dei Cocchieri in direzione Ostia, chiuse anche le rampe del Gra sempre in direzione Ostia.

Le operazioni di bonifica del sottobosco e spegnimento dei focolai proseguono per evitare che il rogo si propaghi ulteriormente.

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