Medicine a domicilio in 60 minuti a Roma

Medicine a domicilio (inclusi i farmaci prescrivibili) e in 60 minuti, attraverso un’App o il sito internet www.pharmap.it.

Il servizio, già presente in più di 30 città d’Italia, tra cui Milano, Torino, Genova, Bologna, Cagliari e Palermo, ha riscosso un grande successo e Pharmap ha così deciso di approdare anche nella Capitale dove, dal 4 marzo 2019, è presente con oltre 40 Farmacie che vi hanno aderito.

“Siamo felici ed orgogliosi di poter finalmente offrire il nostro servizio di delivery farmaceutico on demand anche a Roma.

Il nostro obiettivo è quello di continuare ad ampliare la nostra presenza in tutta Italia per consentire agli utenti di poter raggiungere, immediatamente e facilmente, la propria Farmacia di fiducia anche quando non possono muoversi da casa, ricevendo comodamente a domicilio i prodotti di cui hanno bisogno” dichiara Giulio Lo Nardo, Sales Director e Co-Founder di 4k, la società che la lanciato Pharmap.

Con un fatturato che ha sfiorato il milione di euro nel 2018 (in crescita del +1000% rispetto all’anno precedente), un network in costante crescita di circa 1.000 Farmacie, e partnership con i maggiori player del settore Healthcare, Pharmap è riuscita ad affermarsi come il primo player dell’home delivery farmaceutico in Italia.

La società, entrata di recente nel novero delle scale up più innovative d’Italia, nasce nel 2016 dalle menti di Giuseppe Mineo e Giulio Lo Nardo, due under 30 che hanno voluto creare un servizio per permettere a chiunque di ricevere a domicilio prodotti della farmacia in pochi minuti.

“La nostra mission è contribuire a dare valore alle farmacie territoriali consentendo loro di consolidare le relazioni di fiducia costruite negli anni con i propri pazienti grazie all’offerta di un servizio di consegna a domicilio, organizzato in modo efficiente e facilmente gestibile da parte del farmacista, attraverso una piattaforma online dedicata” dichiara Giuseppe Mineo, CEO e CoFounder di 4k.

Come funziona il servizio

Pharmap è fruibile sia via app che web: basta indicare l’indirizzo di consegna per scoprire la Farmacia di Roma più vicina da cui richiedere i prodotti desiderati.

Due le modalità di consegna previste: entro 60 minuti o in fasce orarie predefinite. E, per i farmaci con obbligo di prescrizione, Pharmap si occupa anche del ritiro della ricetta.

Oltre alla consegna direttamente a casa l’app Pharmap prevede anche un reminder del farmaco per aiutare il paziente cronico a seguire con regolarità la sua terapia farmacologica.

Orari e comunicazione

A Roma il servizio di consegna è operativo dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16.30 alle 19:30. Il sabato dalle 10:30 alle 13:30.

E’, inoltre, disponibile un call-center gratuito per la fascia di utenti più anziani: 02871 76193.

Le novità 2019

Nel 2019 Pharmap ha lanciato due importanti novità: il programma Cashback, che permette agli utenti dell’App di guadagnare il 5% sugli acquisti in Farmacia, e la funzione Coupon che consente di accedere a buoni sconto di prodotti sponsorizzati da parte di noti brand del settore.

Provare per credere

Per provare il servizio gratuitamente, basta iscriversi alla newsletter dal sito web www.pharmap.it così da ricevere un codice per una consegna omaggio.

L’App è scaricabile sia da App Store che da Play Store.

Sito web www.pharmap.it

Email info@pharmap.it

Facebook www.facebook.com/pharmap.it

Profilo dell’azienda

Pharmap nasce nel 2016 dalle menti di Giulio Lo Nardo e Giuseppe Mineo, due siciliani under 30 che hanno voluto creare il primo servizio in Italia di home delivery farmaceutico, fruibile via app, sito web e call center, per permettere a chiunque di ricevere in 1 ora qualsiasi prodotto della Farmacia.

Pharmap è stata premiata nel 2017 come migliore start up digitale da Cosmofarma e nel 2019 è entrata nel novero delle 50 scale up più innovative di Italia.

Ad oggi il servizio, utilizzato ogni giorno da migliaia di utenti, è disponibile in più di 30 città d’Italia (tra cui Milano, Genova, Bologna, Roma, Torino, Palermo, Cagliari), conta un Network in costante crescita di circa 1.000 Farmacie e partnership con i maggiori player del settore Farmaceutico ed Healthcare.