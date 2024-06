Meleo-Meuti (M5S): “Il 5 giugno inaugurazione Parco via Anagni”

“Era il 30 dicembre 2020 quando la Giunta del Municipio V, a guida M5S, approvava con una delibera il progetto definitivo per la riqualificazione del parchetto di via Anagni. Ora il nostro progetto è concluso e, in realtà, i lavori

sono già terminati da due mesi, ma l’inaugurazione si terrà solo

domani, proprio sotto scadenza elettorale. Così questo spazio

verde di Tor de’ Schiavi aprirà finalmente ai cittadini, anche ai

più piccoli grazie alla sua area giochi. E pensare che nel 2009

qui volevano realizzare un parcheggio! Ora resta solo una

domanda: almeno stavolta, l’attuale amministrazione PD ricorderà

i giusti meriti all’amministrazione che li ha preceduti?”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina,

e Mario Meuti, capogruppo M5S in Municipio V.

