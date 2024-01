Memorie d’inciampo, XV edizione

Il 9 gennaio 2024 saranno poste tre nuove pietre d’inciampo nel Municipio V. Il tour partirà alle 9.30 da via Arpino 6 dove sarà apposta la pietra in memoria di Aldo Ercoli, membro del Partito d’Azione, detenuto a Regina Coeli e fucilato alle Fosse Ardeatine.

Si prosegue alle 10.30 in via Fortebraccio 25, per la pietra in memoria di Angelo Galafati, medaglia d’argento al valor militare per aver continuato ad affrontare il nemico nonostante le gravi ustioni riportate durante uno scontro, si rifiuta di aderire al Partito nazionale fascista, rinchiuso a Regina Coeli e fucilato alle Fosse Ardeatine.

Ultimo incontro alle ore 11.30 in via dei Ciceri 129, per l’apposizione della pietra in memoria di Sisto Quaranta, rastrellato nel 1944 al Quadraro, deportato al campo di concentramento di Fossoli e successivamente trasferito nel campo di lavoro tedesco di Duderstdt, sopravvissuto alle torture rientra a Roma e ci lascia nel 2017.