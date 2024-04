Meteo, per l’ultimo weekend di Aprile torna il sole con l’anticiclone. Dal primo Maggio nuova fase di maltempo

Dopo il gelo e il crollo delle temperature, ecco tornare il caldo in tempo per l’ultimo weekend di Aprile quando si sfioreranno i 30°C. Il periodo freddo, piovoso e nevoso vissuto nei giorni scorsi è in procinto di concludersi. Ma sarà soltanto una tregua perché dal primo Maggio tornerà il maltempo.

Ancora due giorni di tempo instabile:

Nelle regioni del Nord l’atmosfera non sarà ancora del tutto stabile e così le piogge interesseranno con maggior frequenza il Nordovest. Su Liguria e aree alpine e prealpine nuvolosità variabile e a tratti intensa associata a precipitazioni sparse e nevicate. Le temperature sono in lieve aumento.

Al centro, sulla Toscana centro settentrionale tempo ancora instabile con precipitazioni sparse e isolati temporali.

Al sud, su Sicilia e Sardegna la pressione tornerà ad aumentare. Temperature massime in aumento.

La svolta tra Domenica e Lunedì:

Con domenica l’avanzata dell’alta pressione subtropicale regalerà un tempo più stabile, infatti il sole sarà prevalente e le temperature cominceranno a salire generosamente fino a raggiungere facilmente i 24-25°C su molte città. Questa situazione di stabilità atmosferica si rafforzerà ulteriormente nella giornata di lunedì 29 quando tutta l’Italia si troverà sotto il sole e un clima anche estivo. Si potranno addirittura toccare i 28-30°C sulle zone interne del Centro-Sud.

Ricaduta da Martedì:

Dal pomeriggio di Martedì 30 di nuovo una battuta d’arresto a questo clima primaverile. Una perturbazione farà peggiorare il tempo a partire dalle isole maggiori e il Nordovest. Il corpo nuvoloso instabile e perturbato attraverserà almeno mezza Italia con piogge e temporali a tratti intensi, proprio nella giornata di mercoledì 1°maggio.

Le previsioni per Domenica 28 Aprile:

Ancora probabili precipitazioni diffuse su Valle D’Aosta e Piemonte, nevose sulle relative aree alpine dai 1800/2000 metri, in attenuazione graduale tra pomeriggio e sera; nubi a tratti estese sul resto del nord con deboli precipitazioni sui rilievi lombardi e prevalenza di sole al centro-sud e isole maggiori.

Lunedì 29 Aprile:

Persiste la possibilità di debolissimi fenomeni sparsi al nord-ovest e sull’Appennino emiliano-romagnolo; prevalenza di tempo stabile e soleggiato sul resto del paese.

Martedì 30 Aprile e Mercoledì 1 Maggio:

Graduale peggioramento a partire da Sardegna e Sicilia con precipitazioni diffuse, in lenta estensione al nord ovest e a gran parte le regioni peninsulari tirreniche; velature sempre più spesse sul resto del paese. Nella giornata di mercoledì probabile miglioramento sulle isole maggiori e settore ionico, mentre il maltempo coinvolgerà le regioni centrosettentrionali, specie nord e Toscana.

