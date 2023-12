Metro A, un treno dedicato alla mobilità sostenibile

Inaugurato il primo treno della metro linea A trasformato in una vera e propria opera d’arte dedicata alla natura. A lavorare all’opera artisti professionisti e scuole di Roma. A realizzare gli allestimenti ci hanno pensato, oltre all’artista Brando Corradini, tredici studentesse del master internazionale in arts management dell’Istituto europeo di design. A contribuire all’opera anche studenti e studentesse dei licei artistici romani Ripetta, Caravaggio, Giulio Carlo Argan.

I vagoni sono stati decorati sia all’esterno sia all’interno, con grafiche e disegni a richiamo floreale. Il treno è un’opera d’arte itinerante che corre sui binari per dare colore alle gallerie della metropolitana. Lo scopo è quello di sensibilizzare i cittadini ad avere un rapporto con l’ambiente sempre più rispettoso, consapevole ed ecologico.

L’iniziativa rientra nel progetto “Terra Nuova” che utilizza l’arte per delineare una visione della città più sostenibile e verde. “Quello che dico sempre è che dobbiamo fare in modo che non ci sia un distacco tra l’ambiente del trasporto pubblico e la vita quotidiana ha commentato il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan – tutto quello che aiuta a rendere migliore l’ambiente nel quale spostiamo le persone non fa che aumentare la nostra disponibilità verso queste forme di arte. Sono opere che dobbiamo mantenere”.