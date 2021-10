Ministro Roberto Speranza in visita al Villaggio della Salute di Komen Italia

Venerdi 8 ottobre 2021pomeriggio in occasione della visita del Ministro della Salute Roberto Speranza al Villaggio della Salute – Race for the Cure, tornato in presenza al Circo Massimo fino al 10 ottobre per offrire quattro giorni di salute, sport e solidarietà per la lotta ai tumori del seno e contribuire a contrastare in modo concreto i ritardi in campo oncologico creati dalla pandemia.

Domenica 10 ottobre alle 10, dopo l’edizione digitale del 2020 inaugurata dal saluto del Ministro, riparte in presenza la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno.

La XXII edizione sarà una passeggiata di salute che prenderà il via in prossimità del Circo Massimo con partenze differenziate per evitare il sovraffollamento e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, nel rispetto delle regole anti-Covid. Per partecipare e iscriversi alla Race basta registrarsi preventivamente con una donazione e scegliere tra gli intervalli orari di partenza disponibili su www.raceforthecure.it e www.komen.it