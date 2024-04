Mobilità, Caliste-Lostia: Approvato il progetto Strade Scolastiche per il plesso Pisacane

“Siamo lieti di annunciare che l’area antistante il plesso Pisacane è stata inclusa nel progetto Strade Scolastiche e sarà soggetta a lavori di ampliamento della superficie pedonale. Fin dal 2022, abbiamo promosso l’implementazione del progetto Strade Scolastiche e ci siamo attivati in sinergia con il Dipartimento Mobilità affinché si possa realizzare in tutte le scuole del territorio. Attualmente, i lavori sono già in corso presso l’asilo nido “Il Sole”, e sono previsti ulteriori interventi lungo via Filarete. In questa fase iniziale, in collaborazione con la Polizia Locale, ci siamo concentrati sui plessi scolastici che presentavano maggiori rischi per la sicurezza degli studenti e dei loro familiari. Le strade coinvolte nel progetto del plesso Pisacane saranno soggette a una particolare protezione per i pedoni e l’ambiente circostante. Tuttavia, il nostro obiettivo va oltre la sicurezza stradale: miriamo a facilitare gli incontri e le soste delle persone, in particolare della comunità scolastica. Questo approccio riflette la direzione intrapresa da molte capitali europee”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessora alla Mobilità Maura Lostia

