Morto il 41enne di Aprilia Mario Terlizzese, investito in monopattino da un’auto

Il 23 ottobre 2024 segna un triste capitolo per la comunità di Aprilia, con la notizia della morte di Mario Terlizzese, un 41enne che è rimasto vittima di un tragico incidente mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico.

L’incidente si è verificato alle prime luci dell’alba, intorno alle 6:30, in viale di Val Fiorita, all’altezza di piazzale Ferruccio Parri, nell’area dell’Eur.

Il Sinistro:

Mario stava recandosi al lavoro quando, per cause ancora da accertare, ha avuto uno scontro con una Smart. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto il giorno seguente, giovedì 24 ottobre.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

La vita di Mario:

Mario Terlizzese era una persona conosciuta e apprezzata, spesso avvistato in monopattino mentre si spostava per la città. Era un pendolare attivo, sempre in cerca delle migliori soluzioni per muoversi agevolmente, tanto che sui gruppi social dedicati ai trasporti pubblici chiedeva informazioni riguardo ai mezzi e alle limitazioni per i monopattini.

Solo pochi giorni prima dell’incidente, il 14 ottobre, Mario aveva postato in un gruppo dedicato alla linea dei treni regionali Roma-Nettuno, esprimendo preoccupazione per il divieto di accesso ai monopattini sui mezzi Cotral, cercando un’alternativa per raggiungere l’Eur.

Un dolore incolmabile:

La notizia della sua morte ha colpito profondamente familiari e amici. Su Facebook, il padre di Mario, Angelo Terlizzese, ha condiviso un toccante messaggio: “Ciao amore mio”.

Al suo post si sono aggiunti molti messaggi di cordoglio, con parenti e amici che hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Una delle amiche di Mario, Maria, ha postato una foto di lui da bambino, scrivendo: “Ciao Mario, ti voglio ricordare spensierato e allegro così da bambino. Oggi però mi hai sconvolta, mai avrei voluto sentire questa notizia”.

