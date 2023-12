Mostacciano, Fastweb finanzia 1000 nuove piante

Nella splendida area verde di Mostacciano, più precisamente tra via della Grande Muraglia e via Don Pasquino Borghi sono iniziati, nella giornata di ieri (Lunedì 11 dicembre 2023), i lavori di messa a dimora di 1.000 piante.

“Tale intervento è stato possibile grazie al partenariato pubblico privato che, grazie alla mediazione della società AzzeroCO2, ha portato la società Fastweb a finanziare l’intera operazione” – afferma Fabio Ecca consigliere PD del municipio IX in in qualità di presidente della commissione che si occupa anche di transizione ecologica, Pnrr e partenariato pubblico privato.

In maniera più larga l’operazione è stata concepita per potenziare gli interventi di forestazione finanziati dal PNRR e dal Decreto Clima in altre zone del municipio da Spinaceto nei pressi di Largo Sergi a Castellaccio, passando per Casal Brunori tra via Armando Brasini e via Iris Versari.

A completare le operazioni di Mostacciano sabato 16 dicembre 2023 alle ore 10:00 alcuni dipendenti Fastweb con le loro famiglie contribuiranno simbolicamente nel piantare alcuni alberi e saranno protagonisti di alcuni giochi a squadra per grandi e bambini.