Mostra Internazionale Mărțișor – Leggenda della primavera- VI edizione

La celebrazione della Festa del “Mărțișor”, una delle le più antiche tradizioni primaverili in Romania, Repubblica Moldova, Bulgaria, Serbia e Macedonia, si ormai è diffusa ampiamente anche nelle scuole europee che hanno aderito al progetto di Lingua, Cultura e Civiltà Romena, coordinato dall’Istituto della Lingua Romena di Bucarest. Proprio per far rivivere, come tutti gli anni, questa tradizione, venerdì, 3 marzo 2023, alle ore 18.00, avrà luogo l’inaugurazione della mostra internazionale “Mărțișor – Leggenda della Primavera” organizzata dall’Istituto di Lingua Romena di Bucarest insieme all’Accademia di Romania a Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia.

La serata sarà animata dal coro di bambini Cantus Mundi e dal gruppo corale polifonico Arpeggio, i quali offriranno al pubblico presente un mărțișor musicale.

La sesta edizione della mostra del Mărțișor, coordinata dagli insegnanti collaboratori dell’Istituto della Lingua Romena, è ospitata, come vuole la tradizione, dall’Accademia di Romania a Roma riunisce le creazioni degli alunni e degli insegnanti coinvolti nel Corso di Lingua, Cultura e Civiltà Romena (L.C.C.R.) in Italia, Spagna, Belgio e Francia con quelle provenienti da alcune scuole della Romania. Nell’ambito della mostra, insieme ai panelli che presentano amuleti legati con il doppio filo rosso e bianco e cartoline per la Festa della Donna (8 marzo), il pubblico potrà visionare una serie di proiezioni video che presentano immagini dai laboratori di creazione di tali simboli primaverili realizzati dai collaboratori LCCR negli altri paesi e nelle scuole della Romania.

L’evento sarà preceduto dal Workshop di creazione del mărțișor tradizionale, al quale parteciperanno in presenza 12 professori e 30 alunni del corso di lingua, cultura e civiltà romena che si svolge nelle scuole del Lazio. Vi si aggiungeranno online più di 40 collaboratori dell’Istituto della Lingua Romena insieme ai loro alunni dall’Italia, Spagna, Belgio e Francia per partecipare al workshop organizzato all’Accademia di Romania venerdì, 3 marzo, dalle 15.00 alle 17.00. La dottoressa Adina Hulubas, ricercatore presso l’Accademia Romena, filiale Iasi, interverrà per presentare le tradizioni di primavera in Romania. Grazie a questa opportunità, gli allievi e gli studenti coordinati dagli insegnanti potranno creare gli amuleti che in seguito verranno integrati nella mostra.

Gli amuleti sono stati realizzati utilizzando tecniche moderne, come il quilling, pouring, modelling, ma anche tecniche tradizionali come il punto croce, l’intreccio dei fili, la pittura su ceramica, legno e carta. Materiali naturali (semi, fiori essiccati, bucce di frutta) e materiali riciclati (carta, tappi di sughero, stoffa) si trasformeranno nel prezioso amuleto legato al filo bianco e rosso che, dal 2017, fa parte del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.