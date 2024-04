Mostra-Mercato del Tiburtino, venerdì 26 aprile 2024

Venerdì, 26 aprile 2024, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in via Tiburtina, Roma (quartiere Pietralata/Portonaccio), sui marciapiedi dei civici dispari, dall’altezza via delle Cave di Pietralata fino a via R. Simoni, ci sarà la quinta edizione della “Mostra-Mercato del Tiburtino”.

L’evento, denominato “Non il solito mercato”, che si tiene anche in largo Beltramelli il primo sabato di ogni mese, è organizzato, ancora una volta, dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (Fabiana) e riguarderà prodotti di: Artigianato, Commerciale, Prodotti Tipici, Vintage ed altro ancora, (v. locandina allegata).

E’ anche un modo, come già detto in altre occasioni, per uscire, passare una giornata diversa e curiosare tra gli stands e le bancarelle ed acquistare prodotti tipici, ma non solo.

