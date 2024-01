Municipio III, Rampini, Laguzzi, Funghi e Cesarei (PD): “Lotto Valle dell’Aniene venga ritirato”

“Siamo vicini alle preoccupazioni e alle richieste dei cittadini del Municipio e delle molte associazioni che da tempo si prendono cura e operano nell’area della Valle dell’Aniene come “Insieme per l’Aniene APS” e “La Torre”, tanto per citarne alcune, relativamente al bando pubblico per le assegnazioni delle terre che vede fra queste anche il lotto della Valle dell’Aniene” lo dichiarano in una nota i consiglieri del Partito Democratico in Municipio III, Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi, Nicoletta Funghi e Giancarlo Cesarei.

“Da diverse settimane le richieste della comunità locale, sia del municipio terzo, che del municipio limitrofo, il quarto, sono rimaste inascoltate. Oltre alle preoccupazioni già espresse dalle associazioni e dai cittadini residenti, l’assegnazione a privati significherebbe sottrarre alla cittadinanza luoghi pubblici e verdi salvati dall’edificazione negli anni ’90 e restituiti ai cittadini affinché ne potesse beneficiare l’intera collettività. Questi luoghi non sono abbandonati e degradati, ma ospitano una rete attiva di realtà territoriali e cittadini che se ne occupano e ne usufruiscono.

Per queste ragioni chiediamo all’Assessora Sabrina Alfonsi, così come è già stato fatto per il Lotto relativo a Tor Bella Monaca, lo stralcio di questa area dall’avviso.” Conclude la nota.