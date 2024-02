Domenica 11 febbraio 2024 alle ore 11 presso il Bibliopoint di Fidene, in Via Russolillo 64, si svolgerà il primo appuntamento dell’iniziativa “Tutti in Biblio!” organizzato dal Municipio Roma III presso il Bibliopoint: sarà presente Zerocalcare, Vi aspettiamo numerosi!

