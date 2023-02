Municipio Roma IV inaugurazione Casa dell’acqua a Casal Monastero

Stamattina, 23 febbraio 2023 siamo stati all’inaugurazione e messa in funzione della Casa dell’Acqua in via Ratto delle Sabine nel Municipio IV in un bagno di folla fatto di scolaresche del Quartiere di Casal Monastero.

Non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione di intervistare il Presidente Massimiliano Umberti, non fosse altro che per il fatto che la richiesta ad ACEA ATO2 per il posizionamento della Casa dell’Acqua oggi inaugurata è stato il primo atto pubblico da lui firmato dopo l’insediamento.

“Abbiamo voluto dare la priorità a Casal Monastero – ha affermato Umberti – in quanto oltre alla sua densità abitativa è anche un quartiere oltre il Raccordo Anulare che vogliamo mettere allo stesso livello degli altri. Inoltre perseguiamo da sempre il rispetto dell’ambiente e con queste case dell’acqua oltre a dare acqua pura, sia liscia che frizzante, dichiariamo di fatto guerra alla plastica”.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/1186086810/videos/pcb.10226665460761116/5892426167531607