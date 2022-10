Municipio Roma V, Caliste-Annucci-Barra: Firmato protocollo d’intesa con Villa Maraini

Firmato oggi 12 ottobre 2022 il protocollo d’intesa tra il Municipio Roma V e Villa Maraini.

“L’atto – spiega il Presidente del Municipio, Caliste – nasce dal comune intento di realizzare un’azione congiunta che rafforzi in modo organico e sinergico un approccio umanitario e socio – sanitario per rispondere al problema delle tossicodipendenze nei quartieri del Municipio”. Saranno attivate strategie di prevenzione dell’uso di droga e alcol tra i giovani e azioni mirate per incontrare, agganciare e avviare alle cure i soggetti che fanno un uso problematico e patologico di sostanze. Quattro saranno gli strumenti messi in campo. Il Pronto Intervento finalizzato all’individuazione precoce dei luoghi del consumo e i soggetti, tramite una Unità itinerante per bonificare gli spazi pubblici da siringhe e materiale di consumo di sostanze. Screening sulle principali infezioni sessuali trasmesse. Formazione e sensibilizzazione a favore di funzionari, forze dell’ordine, enti e associazioni. Sportello di ascolto e informazione di supporto ai soggetti che fanno uso patologico di sostanze e alle loro famiglie.

“Conoscere i tossicomani del territorio – dichiara il fondatore di Villa Maraini – CRI, Massimo Barra – è il modo migliore per spingerli ad entrare in un percorso di cura e trattamento. Questa è la forma migliore di prevenzione anche della violenza urbana.”

“Il percorso – conclude l’assessore municipale alle Politiche Giovanili, Edoardo Annucci – che come Municipio stiamo portando avanti con la Fondazione Villa Maraini è un investimento per il futuro, perché lavoriamo attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione sulla riduzione dei rischi e dei danni connessi alle tossicodipendenze. Molto spesso i più giovani non sono dotati degli strumenti per far fronte alle necessità e alle difficoltà, per questa ragione abbiamo deciso con Villa Maraini di consolidare la collaborazione”.