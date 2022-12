Municipio V: al via i lavori al Parco di Tor Sapienza

Le attività per la riqualificazione delle aree verdi del Municipio Roma V proseguono senza sosta, grazie agli interventi quotidiani – ordinari e straordinari – che vengono messi in campo dall’ufficio municipale verde pubblico e dagli operatori del Servizio giardini.

A beneficiare dei prossimi interventi sarà il Parco di Tor Sapienza, il cui cantiere sarà aperto entro natale, così come annunciato dall’assessore municipale al verde Edoardo Annucci: “gli uffici del Municipio ogni giorno sono impegnati per rendere realtà le riqualificazioni previste per i nostri giardini e parchi. L’intervento al Parco Sangalli a Tor Pignattara è quasi concluso, conseguentemente entro Natale avremo modo di avviare il cantiere di Tor Sapienza, così come atteso dal territorio”.

“Sul verde abbiamo deciso di investire molto per restituire spazi alla cittadinanza, favorendo presenze – grazie a nuove aree ludiche e sportive – di giovani e famiglie. Le aree verdi rappresentano una vera risorsa, alla luce della conformazione urbanistica del nostro territorio; proseguiremo, ancor di più dopo il decentramento dal Dipartimento Tutela ambientale al Municipio delle aree fino a 20.000 mq, su questa strada” ha affermato il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste.

Al termine dei lavori al Parco di Tor Sapienza sarà la volta del Parco di Casale Rosso. In corso gli interventi nell’area verde di piazza Sabaudia, iniziati in contemporanea con il Parco Sangalli e al termine della riqualificazione di piazza San Felice (Centocelle).