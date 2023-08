Municipio V, ancora degrado in viale della Primavera

Alla luce degli ultimi roghi di discariche abusive o non come quella a Ciampino e Ponte Mammolo è indispensabile che sia i Municipi che la Polizia Locale intervengano – e non lo fanno quasi mai – alle prime segnalazioni di insediamenti abusivi e dell’abbandono di mobilia, vecchi elettrodomestici, materassi e quanto altro lascia intravvedere il sorgere di li a poco di una discarica.

L’ultima segnalazione che ci è arrivata parlava di viale della Primavera nel tratto che va da via dei Glicini e arriva fino al confine del terreno ove insiste Casale Falchetti dove nel bel mezzo di un boschetto di ailanto, acacie e altre essenze arboree spontanee sta nascendo una vera e propria discarica e un probabile insediamento abusivo.

Siamo andati a fare un sopralluogo per poi documentare.

Ed ecco cosa abbiamo visto: un vecchio divano, un mobile, un paio di scheletri di sedia e nientemeno una poltrona per invalidi; poi all’interno della vegetazione gli scarti di una industria di mobili e infissi.

Tutto questo in mezzo a vegetazione secca e a rischio incendio, anche se in piccolo, proprio come a Ciampino e Ponte Mammolo e per finire evidenti segni di un insediamento di senza fissa dimora.

Cosa accadrà nei prossimi giorni non lo sappiamo, noi come siamo soliti fare documentiamo e segnaliamo al Municipio, al quale spetta di promuovere la fase della rimozione dei rifiuti e della conseguente bonifica.

Ovviamente sempre nella speranza che le lungaggini burocratiche non siano anticipate da uno di quei falò che stanno avvelenando di diossina gli incolpevoli cittadini.