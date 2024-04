Municipio V: urge una più attenta programmazione della manutenzione del verde      

È dal 2019 che sia la stampa locale che i residenti del Quartiere di Villa De Sanctis chiedono la potatura di alcuni tigli in via C. Durante, R. Lombardi e viale della Primavera dove la loro folta chioma impedìsce di diffondere la luce ai lampioni il cui palo è in alcuni casi, proprio al suo interno.

Nel dicembre del 2019 un’interrogazione dell’allora vice presidente del Consiglio comunale Francesco Figliomeni portò l’Agenzia della Mobilità, per motivi di sicurezza, ad invitare il Municipio V e il suo Servizio Giardini ad intervenire con urgenza al fine di ripristinare la sicurezza. Invece niente, e dopo oltre quattro anni siamo ancora qui a parlare di potature mancate e di sicurezza.

Diciamo anche che non se ne può più di politici votati per migliorare la qualità della vita, dei servizi e in questo caso del verde, componente vitale se solo su pensa a quello che riesce a fare per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo… e che poi non riescono neppure a dare linee programmatiche che la Dirigenza dovrebbe attuare.

Il Municipio V blatera fin dall’insediamento di una manutenzione fatta sul verde sia verticale che orizzontale attraverso una rigida programmazione che ha diviso il territorio municipale in quadranti.

Non è mai stato dato di sapere quali siano questi quadranti e il calendario delle lavorazioni e soprattutto, visto che non tutti i luoghi hanno la stessa importanza e non tutta la vegetazione orizzontale cresce e si sviluppa in altezza nello stesso modo, fossero stati previsti inserimenti straordinari nella programmazione, al fine, per esempio di eliminare pericoli alla circolazione viaria.

E qui in nostro pensiero va allo square centrale di viale della Primavera dove, a causa della scarsa visibilità, fare un’inversione di marcia è un po’ come fare un terno a lotto.

Non è più possibile continuare così e quindi non ci resta che chiamare gli eletti e la Giunta del municipio V ad una più attenta programmazione della manutenzione del verde.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati