Municipio VIII: “Dismissione mercato Odescalchi intervenire contro degrado”

“L’ex mercato rionale dell’VIII Municipio di via Odescalchi è un esempio di degrado frutto della cattiva gestione del territorio e di incomprensibili falle burocratiche che impediscono all’Amministrazione di intervenire laddove serve. Per rendersi conto dello stallo basta vedere i cumuli di macerie non ancora rimossi e tutto il materiale di risulta ancora presente a seguito della demolizione dei chioschi del mercato che si è trasferito presso Via Rosa Guarnieri Carducci” denuncia la Capogruppo Lega nel VIII Municipio Raffaella Rosati.

“Dobbiamo sanare una ferita aperta nel quartiere con un progetto di riqualificazione di qualità che tenga conto in primo luogo l’interesse dei cittadini”. – “Segnalare i casi di degrado nelle città e stimolare cosi’ le amministrazioni a cambiare marcia è il primo passo – afferma il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni – ma nonostante abbia già presentato un’interrogazione per sollecitare un intervento urgente finalizzato alla rimozione dei detriti e dei chioschi rimasti e che cadono a pezzi nulla è stato fatto. Torniamo a chiedere di intervenire perché questo tipo di abbandono del territorio non più è tollerabile.”