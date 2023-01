Municipio X. Rischio idrogeologico: esercitazione di Protezione Civile a Ostia

Sensibilizzare la cittadinanza sui rischi provocati dai cambiamenti climatici, diffondere la cultura di Protezione Civile nelle scuole e sul territorio, verificare le procedure, la comunicazione e i tempi di intervento delle strutture operative in un contesto emergenziale. Sono questi gli obiettivi principali dell’esercitazione di cittadinanza attiva e protezione civile “PREvenzione e RESilienza Roma Capitale 2023”, in programma domenica 22 gennaio a Ostia, a partire dalle ore 8.30.

Il progetto, coordinato dal Dipartimento Protezione Civile capitolino, dall’Agenzia Regionale Protezione Civile e dalla Presidenza del Municipio X, vedrà il coinvolgimento delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile, delle scuole e la collaborazione dell’Università LUMSA.

Due le zone, in particolare, che saranno interessate dall’esercitazione: Idroscalo e Saline, in entrambi gli scenari i residenti dovranno raggiungere a piedi le aree di attesa allestite dove gli operatori di Protezione Civile, professionisti e volontari, forniranno informazioni per l’autotutela, mostreranno le soluzioni tecniche utilizzate nei contesti emergenziali e i comportamenti responsabili da adottare.

Le strutture operative effettueranno interventi sul campo di messa in sicurezza, con l’utilizzo di barriere, idrovore e il supporto di droni.

La situazione verrà monitorata anche dal COC (Centro Operativo Comunale), riunito nella sede di Porta Metronia, 2 e attivato fin da sabato 21 gennaio a seguito dell’allerta arancione emessa dal CFR (Centro Funzionale della Regione Lazio) per rischio idrogeologico e idraulico per temporali e vento.