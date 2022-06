Musicadesso ed i suoi giovani successi

La scuola di musica, che opera a Tor Tre Teste, ha dato la possibilità ai suoi allievi di esibirsi prima in un quasi tradizionale saggio di fine anno il 21 giugno 2022 in una partecipata festa della musica.

Saggi di fine anno; attesi, sospirati e spesso temuti da tutti coloro che durante l’inverno hanno partecipato e seguito corsi della più varia natura.

In questo caso, però, i ragazzi (tuti i ragazzi, anche quelli cresciuti) che hanno frequentato i locali della scuola di musica Musicadesso, in via Davide Campari 152-154, hanno vissuto e sono stati protagonisti di un modo diverso di intendere e vivere i fatidici saggi.

Accompagnati dai loro maestri che erano forse più emozionati degli allievi stessi e guidati dalla lungimirante ed appassionata idea di Marco Monti ed Alice Rossi che hanno realizzato una scuola di musica differente i numerosi artisti ancora poco conosciuti al grande pubblico hanno dato vita a diverse serate musicali.

Un locale accogliente e ben gestito, il Let in beer, un palco montato, e poi ancora un marciapiede davanti le vetrine della scuola ed in tutti e due i casi cavi, strumenti e un unico, potente ritmo: quello del cuore accelerato dei protagonisti.

Un tempo gli uomini saggi sapevano che con pochi semplici accordi ci si poteva trasportare in una dimensione parallela, nella quale i suoni prendono corpo e diventano parte reale di quel mondo; ebbene è esattamente questo ciò che è stato reso possibile grazie agli allievi ed ai maestri di Musicadesso: un viaggio unico e magico nel mondo della musica!

Occhi prima quasi timidi brillavano di luce propria durante le esibizioni, e i sorrisi appena accennati si allargavano fino ad abbracciare parenti ed amici che erano presenti; alcune mani hanno tremato, vero, ma ciò che hanno saputo realizzare è stata pura magia: hanno dato fiato, corpo e anima alla musica.

L’anno sociale è appena terminato ma già si sta lavorando al prossimo, le preiscrizioni sono aperte e i ragazzi (tuti i ragazzi, anche i ragazzi cresciuti) non vedono l’ora di riprendere lezioni ed incontri.

Buona musica a tutti …buona musica adesso!

Sulla pagina Facebook di Musicadesso: https://www.facebook.com/assmusicadesso/ e sul sito: https://musicadesso.net/ è possibile leggere tutte le informazioni utili e godere delle foto che durante questi eventi sono stati realizzate.