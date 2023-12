Natale con Tombola all’Associazione “La Primula”

Il 16 dicembre 2023, come è consuetudine da tempo, nella sede di via Covelli 12-14, l’Associazione “La Primula” si è riunita in festa, volontari, soci e famiglie, per scambiarsi gli auguri di Natale e del Nuovo Anno.

Il grande salone dove normalmente si svolgono i laboratori e le riunioni, è stato trasformato in una sala da pranzo allegra e colorata, grazie al buon gusto e all’impegno del “comitato dei festeggiamenti”; mentre la stanza del ricevimento e della segreteria si è riempita di profumi appetitosi, divenuta luogo di preparazione e di impiattamento del menu, peraltro molto apprezzato.

I “ragazzi” – come affettuosamente all’associaziione si è soliti chiamarli, a prescindere dall’età – con l’aiuto dei volontari hanno servito ai tavoli e contribuito all’allegria, mentre si intrecciavano discorsi, spesso interrotti da risa e battute.

Al pranzo sono seguiti due momenti particolarmente significativi per aver posto l’accento sulle problematiche del nostro tempo, la guerra, la solidarietà, l’attenzione alla sostanza delle cose e non solo alla forma, e al necessario impegno di tutti per cambiare. I ragazzi e i volontari hanno infatti recitato le poesie “Natale” di Trilussa e “Promemoria” di Gianni Rodari, preparate con la supervisione della regista del laboratorio di teatro, Stefania. A seguire. hanno cantato “Imagine” di Lennon, con l’aiuto dell’insegnante del laboratorio di inglese, Christine, madre di un associato, che ha coinvolto poi i presenti nel mimare una simpatica filastrocca. Ed è tornato il buonumore!

Dopo i dolci della tradizione natalizia e il brindisi di rito, sono state distribuite le cartelle della tombola, prenotate in precedenza, e il cui ricavato, insieme a quello della festa, è andato a sostegno delle varie attività. Il mattatore Leone ha poi condotto il gioco, distribuendo battute di spirito e premi molto apprezzati dai vincitori, che qualcuno scherzosamente ha accusato di manovre… poco chiare!

Ci si è accomiatati con i saluti e gli auguri, dandosi appuntamento all’ otto Gennaio 2024, per un nuovo anno di laboratori e svariate attività, nell’amicizia e nella solidarietà che contraddistinguono da sempre la nostra “Primula”.