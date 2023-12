Il Municipio Roma XI ha organizzato e finanziato “Natale in Piazza”, una giornata ricca di musica, spettacoli, animazioni ed esibizioni per tutte le età. Appuntamento venerdì 22 dicembre 2023 dalle ore 10 alle ore 22 in piazza Fabrizio De André alla Magliana.

Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter Email