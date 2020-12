Nei mercati Latino e Casilino 23 le macchinette mangiaplastica

La sindaca Virginia Raggi ha inaugurato altre due macchinette per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET: una all’interno del mercato Latino, nel Municipio VII, l’altra nel mercato Casilino 23, nel Municipio V.

Entro dicembre saranno in tutto 17 gli ecocompattatori attivati nei mercati della Capitale, nell’ambito dell’iniziativa “Riciclami al mercato… e sarai premiato!”, portata avanti con il consorzio Coripet, come previsto dall’accordo siglato a settembre con Roma Capitale.

Secondo la logica del “bottle to bottle”, le bottiglie raccolte saranno riciclate per produrne di nuove, in vista dell’obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato (R-pet).

Chi utilizza le macchinette mangiaplastica nei mercati avrà diritto a 1 euro di sconto sulla spesa ogni 100 bottiglie conferite, a fronte di una spesa minima di 5 euro presso i banchi aderenti alla campagna. Un piccolo incentivo, come previsto anche dall’iniziativa “+ Ricicli + Viaggi”, avviata con successo nelle metropolitane cittadine.

Per avere un codice utente, basta scaricare l’app Coripet per Android e iOS, disponibile su Google Play e App Store, oppure richiedere la card Coripet presso il mercato.

Durante i primi giorni di attivazione, sarà presente del personale di Coripet per dare ai cittadini informazioni sulle modalità del progetto e sul funzionamento delle macchinette mangiaplastica: che tipo di bottiglie conferire, come farlo e come accumulare punti per ricevere lo sconto sulla spesa. Sono disponibili, inoltre, opuscoli informativi all’interno del mercato.

Nei prossimi giorni ed entro il mese di dicembre, oltre che a Magliana, Trieste, Tuscolano III, Prati, Grottaperfetta, Montagnola, Nuovo Cinecittà, Appagliatore, Laurentino, Latino, Casilino 23 e Italia, le macchinette mangiaplastica saranno attivate anche nei seguenti mercati di Roma: Casal de’ Pazzi, Irnerio, Platani e Borgo Ticino.