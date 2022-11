Nei Municipi dispari di Roma raccolte 180 tonnellate di rifiuti ingombranti

Ammontano ad oltre 180, secondo le prime stime, le tonnellate di materiali consegnate oggi dai cittadini grazie alla campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. Nelle 13 postazioni mobili temporanee allestite nei municipi dispari è stato possibile raccogliere i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e altri materiali particolari come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi. Anche i Centri di Raccolta fissi sono rimasti aperti con orario domenicale, inclusi quelli attivi nei municipi pari

Tutti i materiali raccolti verranno come sempre avviati alle rispettive filiere di recupero. In alcune ecostazioni, poi, grazie alla presenza dei volontari di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni, i cittadini hanno potuto consegnare anche libri usati, vecchie biciclette o parti di esse, ausili e protesi sanitarie, vecchi cellulari e tablet, giocattoli e articoli per l’infanzia.

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà domenica 11 dicembre nei municipi pari per l’ultimo appuntamento del 2022. Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, AMA ricorda che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e particolari. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web di AMA. Tutte le informazioni sono reperibili su www.amaroma.it o contattando il numero verde dell’azienda: 800 867 035.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

“In questo penultimo appuntamento del 2022 molti cittadini, che ringraziamo per la collaborazione, hanno nuovamente approfittato dell’occasione per smaltire tutti quei materiali che, per dimensioni o tipologia, non devono assolutamente essere gettati nei cassonetti stradali – sottolinea il Vice Direttore di AMA S.p.A. Emiliano Limiti presente questa mattina alla postazione di via Anagnina – Siamo quotidianamente impegnati, anche attraverso queste iniziative, nel contrastare gli scarichi abusivi su suolo pubblico, comportamenti gravemente scorretti che generano oltre che degrado anche costi supplementari per l’azienda e quindi per tutta la collettività”