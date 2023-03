Nella cenere dei giochi di Irene Sabetta al Pentatonic

Domenica 26 marzo 2023, ore 17, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina* incontro con Irene Sabetta e il suo libro Nella cenere dei giochi (La Vita Felice 2022).

Reading poetico-musicale con interventi di Irene Sabetta, Carlo Leoni (chitarra e voce),

Cinzia Marulli e Anna Maria Curci

«Accade così di scoprire una poesia che si legge come un racconto e che della narrazione ha il ritmo incalzante del procedere verso la “rivelazione”. Che arriva puntualmente alla fine del percorso, con la sua luminosa verità». (dalla Prefazione di Maria Benedetta Cerro)

Irene Sabetta vive ad Alatri, dove insegna Lingua e letteratura inglese al liceo. Suoi testi sono presenti su diversi blog, in antologie curate da vari editori, in poemi collettivi e riviste letterarie on line e cartacee. Nel 2018 la casa editrice LietoColle ha scelto alcune sue poesie per l’Antologia iPoet. Nello stesso anno è uscita, per le Edizioni EscaMontage, la plaquette Inconcludendo. Nel 2020 ha pubblicato la raccolta Il mondo visto da vicino (Il Convivio Editore), con la prefazione di Beppe Sebaste. Collabora con la rivista periodica “Formafluens – International Literary Magazine”, diretta da Tiziana Colusso, e con Poetanza Web Radio. Partecipa a reading e maratone poetiche.