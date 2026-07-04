Notte dei “maranza” al Colosseo, Gualtieri: «Episodio gravissimo». Più controlli e pattuglie nell’area

Un’esplosione improvvisa di botti e fuochi d’artificio illegali a un passo dall’Anfiteatro Flavio, con decine di ragazzi radunati a fare caos in uno dei siti archeologici più famosi del pianeta.

I video della serata di lunedì primo luglio 2026 al Colosseo hanno invaso i social network, sollevando un’ondata di indignazione e trasformandosi in un delicato caso di ordine pubblico.

La risposta del Campidoglio, d’intesa con i vertici della sicurezza della Capitale, non si è fatta attendere.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha preso posizione definendo i disordini «un episodio grave che va condannato con la massima nettezza».

Dopo un vertice telefonico d’urgenza con il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il primo cittadino ha annunciato un giro di vite immediato e un drastico potenziamento della vigilanza in tutta l’area monumentale e a largo Gaetana Agnesi, la terrazza panoramica sopraelevata che affaccia sul Colosseo, spesso teatro di assembramenti notturni.

Scatta il “Piano Notte”: pattuglie fisse nell’area archeologica

Gualtieri ha voluto innanzitutto ringraziare le forze dell’ordine e la Polizia Locale, il cui intervento congiunto e tempestivo ha permesso di bloccare e identificare i responsabili dei lanci nel giro di pochi minuti.

Per blindare l’area ed evitare che scene simili possano ripetersi, il caso è stato formalmente inserito all’ordine del giorno del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel frattempo, la macchina dei controlli è già partita. Il piano d’azione prevede:

Un incremento sensibile dei presidi fissi e dinamici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nei punti sensibili del flusso turistico.

Il raddoppio dei passaggi e delle verifiche della Polizia Locale di Roma Capitale, che utilizzerà gli agenti del “Piano Notte” per presidiare i varchi d’accesso ai monumenti fino all’alba.

La linea contro le baby gang: vigilanza alta ma nessun allarmismo

Nelle sue dichiarazioni, il sindaco ha toccato un tema caldo per la sicurezza urbana della Capitale, invitando le istituzioni e gli operatori sociali a non sottovalutare nessun segnale legato all’insorgere delle baby gang o delle intemperanze giovanili riconducibili ai cosiddetti “maranza”.

Due fenomeni che, ha rimarcato il primo cittadino, vanno monitorati con attenzione e stroncati sul nascere prima che possano degenerare in dinamiche criminali radicate.

Allo stesso tempo, però, l’inquilino di Palazzo Senatorio ha voluto spegnere i facili sciacallaggi politici e i toni drammatici: «Le relazioni tecniche in nostro possesso – ha rassicurato il sindaco – ci dicono che siamo di fronte a episodi ancora circoscritti. I dati internazionali confermano che Roma continua a posizionarsi come una delle grandi capitali europee con i più alti standard di sicurezza integrata».

La linea strategica tracciata con la Questura e la Prefettura resta in ogni caso quella del massimo rigore: nessuna tolleranza per chi scambia i monumenti della storia per una zona franca.

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