Notte delle stelle al Casale Alba 2 il 21 agosto 2020

Venerdì 21 agosto 2020 dalle 21:30 il Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano presenta:

LA NOTTE DELLE STELLE MARATONA CINEMATOGRAFICA AL CASALE ALBA 2 dalle 21.30 a notte fonda

In programma:

La proprietà non è più un furto di Elio Petri ( Italia 1973) Comm. 126’

La cosa di John Carpenter (USA 1998) Fant. 109′

Giù la testa di Sergio Leone (Italia 1971) Western.150’

La rassegna estiva di proiezioni all’aperto “E-state al parco” non si ferma neanche ad agosto e per risollevare il morale di chi sarà costretto a rimanere in città, venerdì 21 agosto il Forum ha pensato che il migliore rimedio alla calura estiva non poteva che essere una notte bianca del cinema nel cuore del Parco regionale urbano di Aguzzano!

“Un sogno – affermano gli organizzatori – che covavamo da anni e che abbiamo deciso di realizzare questa estate (dopo i mesi passati di lockdown) per ribadire la nostra voglia di condividere esperienze inedite, stimolanti ma sempre lontane dalle logiche della movida, soprattutto in un momento così difficile per lo spazio che ospiterà l’iniziativa, Casale Alba 2, che dal 31 agosto rischia di chiudere per sempre le sue porte.

Per la scelta dei titoli abbiamo voluto fortemente fare un omaggio ad un grande maestro recentemente scomparso, Ennio Morricone, selezionando tre film noti e meno noti, di cui ha composto la colonna sonora”.

La notte delle stelle è un’iniziativa del Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano in co-organizzazione con Casale Alba Due e Iniziative Csoa La Torre e il supporto di Insieme Per l’Aniene Onlus, Sentiero Verde – Federtrek e Comitato Mammut.

N.B. Le proiezioni avverranno all’aperto. Le sedute saranno posizionate ad almeno un metro di distanza. L’uso della mascherina è obbligatorio nei locali interni e nelle aree di transito comuni in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Saranno predisposti dei punti di sanificazione con gel disinfettante.