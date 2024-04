Nuova iniziativa di Planet Solidarietà per la prevenzione sanitaria

L’associazione onlus Planet Solidarietà farà una dimostrazione di cardioprotezione con il manichino e il defibrillatore sabato 20 aprile alle ore 10 a Centocelle nella zona antistante le scale mobili del mercato “Insieme” di viale della Primavera n. 4.

È importante sapere cosa fare in caso di arresto cardiaco, anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi con la morte del calciatore Mattia Giani in Toscana dove, pur in presenza del defibrillatore, non c’era nessuno che lo sapesse usare.

Saranno presenti il cardiologo prof. Francesco D’Agostino e gli Istruttori che guideranno le persone che vorranno esercitarsi per salvare una vita umana.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati