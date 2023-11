Nuovo appuntamento della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale.

Sabato 25 novembre 2023 alle ore 18.30 il Coro Accordi e Note, il Quadracoro, il Coro Centonote, il Coro Naima, il Coro Sacro Coro & Friends si esibiranno presso la Sala della Parrocchia San Giuseppe Cafasso in via C. Manfroni 2

Ingresso libero