Nuovo contratto di servizio Ama, parere positivo del Municipio I

Il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama ha ricevuto oggi (Giovedì 18 Gennaio 2024) il parere positivo del Municipio Roma I Centro.

“Tra le novità del nuovo contratto c’è anche la nascita formale dell’Ama di Municipio – spiega l’assessore al Decoro e ai Rifiuti del Municipio Roma I Centro, Stefano Marin – uno strumento indispensabile e molto utile per una più efficace pulizia e raccolta di rifiuti nel nostro territorio grazie al decentramento dei servizi”.

“Grazie al lavoro quotidiano sul territorio, svolto sempre in collaborazione con Ama e Roma Capitale, la città già oggi è molto più pulita. – ha aggiunto Marin – Il nuovo contratto darà una risposta ulteriore alle esigenze di pulizia e decoro del centro, che ricordiamo essere la zona con più afflusso di turismo e di city users di tutta la città, con il loro impatto anche in termini di pulizia urbana. Spero che le osservazioni allegate al parere positivo vengano recepite perché le riteniamo utili per proseguire questo percorso di ripristino della pulizia e decoro in città dopo gli anni davvero bui del passato. Voglio esprimere, infine, un ringraziamento ai consiglieri, alla commissione municipale Ambiente, che ha accolto le osservazioni proposte, e alla presidente Lorenza Bonaccorsi per il supporto continuo ”.