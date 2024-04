Nuovo servizio di raccolta al Pigneto per utenze commerciali

“Un modello disegnato sulle esigenze del territorio con 3 «aree ecologiche» operative dalle ore 7 del mattino fino all’una di notte. Parte lunedì 22 aprile al Pigneto il nuovo servizio di raccolta differenziata dedicato alle Utenze non Domestiche, nel Municipio V. Il nuovo modello tiene conto delle richieste di maggiore decoro da parte di residenti e cittadini e delle esigenze degli esercenti di un servizio più efficiente e flessibile. La riorganizzazione prevede l’istituzione di 3 «aree ecologiche» servite con contenitori stradali e localizzate lungo l’asse principale di via del Pigneto. Ogni area, dalle ore 7 del mattino fino all’una di notte sarà presidiata da un operatore, che assisterà gli utenti, vigilerà sul corretto conferimento dei rifiuti e li sensibilizzerà sull’importanza della raccolta differenziata. “La riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata per le Utenze non domestiche – dichiara Daniele Pace, Presidente Ama – conferma la disponibilità dell’Azienda a dialogare con i territori e ad ascoltare concretamente le loro esigenze. Un modello che rispecchia le peculiarità del Pigneto garantendone il decoro e al contempo maggiormente flessibile ed efficiente nel venire incontro alle esigenze degli esercenti”. “Parte il nuovo Progetto Pigneto per le utenze non domestiche, elaborato da AMA S.p.A. al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti attraverso l’istituzione di tre aree ecologiche. Ringraziamo l’assessora Sabrina Alfonsi, la direzione generale di AMA S.p.A. e il Servizio UND per aver accolto le istanze rappresentante dal Municipio e aver elaborato un progetto specifico per l’isola del Pigneto dove, come noto, la movida rende più complessa la raccolta dei rifiuti e necessarie misure alternative. L’azienda avvierà una campagna informativa rivolta alle utenze che saranno interessate dal servizio”.

Così in una nota il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati