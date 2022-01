Oggi 31 gennaio, San Giovanni Bosco…

A voi, per completare il mio ricordo riconoscente, questa mia poesia che lo ritrae negli ultimi tempi della sua vita, insieme con la carissima moglie ’Ntunetta (per noi, più di una parente!)

Tettelle nun vuleve ch’u pigghjasse.

Jsse ha fatte p’a mane, addulle aqquà :

“Tettè, ji passe u tempe!” E mo Giuanne

cosce l’ùteme cavezone: “Ohi Vengè,

ji passe u tempe!”. U file

int’a crone de dd’ache nun ce nfile.

“Giuà, te serve aiute?”

“None, ji passe u tempe!”

U tempe passe che ce porte a mme,

a tte. Ce stocche u file e ammenne.

Mo vaje arrupezzanne stu recorde

ma ce vulesse dd’arte

de mpà Giannuzze u Sarte.

GIOVANNUZZO IL SARTO – Tettella non voleva che lo prendesse. / Egli ha fatto con la mano: portalo qua: / “Tettella, io passo il tempo!” Ora Giovanni / cuce l’ultimo calzone: “Vincenzo, / io passo il tempo!” Il filo / nella cruna dell’ago non vuole entrare. / “Giovanni, serve aiuto?” / Ma no, io passo il tempo!” / Il tempo passa che si porta me / e te. Si spezza il filo e amen. / Io vado rattoppando questo ricordo / ma ci vorrebbe l’arte / di Giovannuzzo il Sarto.