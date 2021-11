Ok del Campidoglio su delibera bus a metano

“La delibera che permette di assegnare ad Atac 29 nuovi bus a metano ha ricevuto oggi il via libera dell’Assemblea Capitolina. Con questo atto concreto, e dopo il lavoro serrato delle due Commissioni, l’Aula si è espressa a favore della delibera di Giunta che assegna nuovi mezzi non inquinanti al parco vetture dell’azienda di trasporto pubblico locale, dimostrando così di lavorare in modo spedito per risolvere criticità e rispondere ai bisogni della città”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli.