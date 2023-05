Open day Fibromialgia al San Giovanni Addolorata

L’Area Medica della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia e con il sostegno del Tavolo Diocesano Sanità, promuove dall’8 al 12 maggio una settimana di consulenze reumatologiche gratuite ed incontri di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica.

Nel Lazio sono 140mila e 2 milioni e mezzo in Italia le persone affette da questa invalidante patologia.

Il San Giovanni Addolorata proprio nella Giornata dedicata alla Fibromialgia – 12 maggio 2023 – nell’ambito dell’Open Week organizza l’Open Day Fibromialgia, mettendo a disposizione dei cittadini interessati visite/consulenze gratuite.

Prenotazioni a partire dal 10 maggio al numero 335.8731648 nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per l’occasione la Vela della Sala Mazzoni, Ospedale storico del San Giovanni, sarà illuminata di viola, colore della giornata, come simbolo di vicinanza e sensibilizzazione nei confronti dei pazienti colpiti da tale patologia.

“La nostra Azienda – sottolinea in Direttore Generale dell’AO San Giovanni Addolorata Tiziana Frittelli – si impegna con forza ad affiancare la Pastorale della Salute della Diocesi di Roma per dare risposte a questa categoria di malati. Per tale motivo è stato creato un percorso a loro dedicato – gestito da un team di esperti e qualificati professionisti – che assicura un approccio integrato e multidisciplinare, ancor più essenziale ed efficace nei confronti di questo tipo di patologia”.