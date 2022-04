Open Day prove gratuite di tiro con l’arco

Domenica 24 Aprile la A.S.D. Arco Sport Roma invita presso l’Impianto Sportivo Comunale “A. Bracaglia” in via Rolando Lanari 1 (Tor Tre Teste) per una giornata di prove GRATUITE.

Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 i Tecnici Federali della società saranno sul campo per far scoccare le prime frecce ai ragazzi dai 9 anni e per far loro provare delle grandi emozioni, tirando con l’arco immersi nella natura.

Il tiro con l’arco è “il più antico degli sport moderni” ed è uno tra i più importanti sport paralimpici.

La A.S.D. Arco Sport offre agevolazioni per Corsi di Avviamento all’Agonismo.