Operazione di bonifica all’Esquilino: Allontanata una donna

Nella mattinata di oggi Mercoledì 17 Gennaio 2024 alcune pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale, insieme ad agenti del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno coordinato le attività da parte di Ama per la bonifica e rimozione di rifiuti, giacigli e masserizie in viale Manzoni, altezza via Principe Eugenio. Una donna di 48 anni è stata identificata e sottoposta ad ordine di allontanamento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Alle operazioni era presente anche personale della Sala Operativa Sociale. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni.

