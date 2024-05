Organizzare un funerale green a Roma: guida completa

Negli ultimi anni, la consapevolezza ambientale è cresciuta significativamente, portando molte persone a cercare soluzioni eco-friendly anche quando si tratta di organizzare un funerale.

A Roma, città ricca di tradizione, è possibile organizzare un funerale green che rispetti l’ambiente senza rinunciare al rispetto e alla dignità per i defunti.

Abbiamo preparato, in collaborazione con Bocchetti, agenzia di Onoranze Funebri a Roma, situata a Morena, questa guida dettagliata.

Comprendere il concetto di funerale green

Un funerale green, o eco-friendly, è un funerale che mira a ridurre al minimo l’impatto ambientale. Questo può includere l’uso di materiali biodegradabili, la riduzione delle emissioni di carbonio e la scelta di pratiche sostenibili.

Proposta di legge in Francia per i funerali green

Una proposta di legge che potrebbe rappresentare un’azione decisiva, avanzata dalla vicepresidente del Parlamento Élodie Jacquier-Laforge, mira a legalizzare il “compostaggio umano” come alternativa ecologica alla sepoltura e alla cremazione.

Questo metodo, ispirato alle pratiche americane, trasforma i resti umani in compost. Sebbene il processo sia visto come sostenibile e rispettoso della dignità del defunto, ha suscitato dibattiti e resistenze, soprattutto da parte della Chiesa e di alcuni cittadini.

Attualmente vietato in Francia, il compostaggio umano sta guadagnando popolarità negli Stati Uniti. Resta da vedere se la proposta verrà accettata in Francia, ma evidenzia la crescente attenzione verso soluzioni funerarie più sostenibili.

Scegliere un’alternativa eco-friendly a Roma

Nel tentativo di rendere più eco-compatibile il settore funerario, le agenzie funebri e i professionisti del settore hanno iniziato a esplorare soluzioni che possano rendere i funerali meno dannosi per l’ambiente. Ecco alcune opzioni che offrono un compromesso tra sostenibilità e tradizione.

La Cremazione

Il funerale con cremazione a Roma è diventata una scelta popolare per molte persone, sia per volontà esplicita del defunto che per decisione della famiglia. Rispetto alla sepoltura tradizionale, la cremazione riduce l’impatto ambientale, ma non è completamente priva di effetti negativi. Secondo Rosie Inman-Cook, direttrice del Natural Death Centre, ogni cremazione emette circa 200 kg di CO2 nell’atmosfera.

Quindi, anche se la cremazione riduce l’impatto rispetto alla sepoltura, non possiamo ancora considerarla del tutto ecosostenibile. Tuttavia, ci sono sforzi per migliorare la situazione, come l’uso di bare ecologiche. Questi cofani, fatti con materiali alternativi al legno massiccio, producono meno emissioni inquinanti.

Bare Eco-compatibili

Una delle alternative per rendere i funerali più sostenibili è l’utilizzo di bare realizzate con materiali ecologici, invece che con legno massiccio. Queste bare aiutano a preservare le foreste, riducendo la necessità di tagliare alberi per la loro produzione.

Sono state sperimentate bare completamente ecologiche realizzate con materiali come carta riciclata, bambù o mais. Anche se queste opzioni non sono ancora ampiamente diffuse in Italia, stanno guadagnando terreno.

Ad esempio, nel 2011, a Venezia, si è svolto il primo funerale ecologico, utilizzando una bara di mais o cartone, che emette meno sostanze inquinanti quando viene cremata rispetto a quelle tradizionali.

Uso di urne biodegradabili

Riallacciandoci al concetto di cremazione, anche optare per delle urne biodegradabili è una scelta eco-friendly.

In questi casi, le urne ecologiche possono essere realizzate con materiali come legno di particolare tipo, vimini o ceramica. Sono disponibili anche urne in cartone o fibre vegetali.

Questi materiali favoriscono un processo di decomposizione che, nel tempo, fa sì che l’urna si integri completamente con l’ambiente circostante.

Queste urne ecologiche non inquinano e, dopo alcuni anni, non lasciano tracce. Oltre al ridotto impatto ambientale, hanno un significato simbolico profondo, simboleggiando un ritorno alla natura.

Eco-sepoltura e Inumazione Verde

Per promuovere funerali più eco-friendly, diversi Paesi stanno adottando soluzioni verdi.

Ad esempio, l’eco-sepoltura e l’inumazione verde permettono al corpo di ritornare alla terra in modo naturale. A Blackley, in Inghilterra, è stato istituito un cimitero ecosostenibile dove si pratica la sepoltura naturale.

In questi cimiteri, al posto delle tradizionali lapidi, si usano pietre o alberi con un numero inciso, per indicare il luogo di sepoltura.

Optare per fiori sostenibili e ridurre gli sprechi per un funerale green a Roma

I fiori sono spesso parte integrante di un funerale, ma possono avere un impatto ambientale significativo se importati o coltivati con pesticidi.

Per un funerale green, scegli fiori locali, coltivati in modo sostenibile, o piante in vaso che possono essere ripiantate dopo la cerimonia.

Anche eliminare gli sprechi è un altro elemento chiave per un funerale green. Evitare i programmi stampati o usa carta riciclata potrebbe essere un’alternativa green, ma anche quella di considerare di inviare inviti digitali invece di inviti cartacei.

Scegliere un’impresa funebre sensibile all’ambiente per un funerale green a Roma

Se stai cercando un’agenzia funebre sostenibile a Roma, questo articolo è stato fatto per te: qui troverai tutte le informazioni necessarie per organizzare un funerale green a Roma.

A Roma, molte imprese funebri stanno iniziando a offrire servizi green. Quando si sceglie l’impresa funebre, bisogna chiedere informazioni sui loro approcci eco-friendly e assicurarsi che comprendano e rispettino i tuoi desideri per un funerale sostenibile.

Dunque, è importante optare per un’agenzia funebre green ti permette anche di scegliere soluzioni personalizzate e rispettose dell’ambiente, come bare o urne biodegradabili, l’utilizzo di un cimitero naturale a Roma o la riduzione dei veicoli inquinanti durante il trasporto del defunto.

Affidati sempre a qualcuno che abbia una certa esperienza nell’organizzazione di funerali green a Roma, in questo modo potrai contribuire alla tutela dell’ambiente e onorare la memoria dei tuoi cari in armonia con la natura.

Conclusioni

Da questo articolo, abbiamo capito che organizzare un funerale green a Roma è possibile e consente di onorare la memoria del defunto in modo rispettoso per l’ambiente.

Se il tuo desiderio è quello di contribuire e rendere migliore questo pianeta, puoi lasciare le tue volontà in diversi modi:

Compilare un testamento presso un notaio;

Lasciare una dichiarazione autografata, che possa essere pubblicata come testamento olografo;

Effettuare una dichiarazione ad uno sportello pubblico;

Ma puoi sempre esprimere il tuo desiderio ai tuoi famigliari che lo rispetteranno una volta che non ci sarai più.

In fin dei conti, si può fare un gesto di amore nei confronti del nostro pianeta anche quando arriverà il momento di salutarlo per l’ultima volta.

Onoranze funebri Bocchetti è sempre a disposizione dei suoi clienti per ogni tipo di servizio, esprimendosi con la massima professionalità ed empatia.

