Orienteering al parco di Tor Tre Teste, sabato 10 giugno 2023

Nel tardo pomeriggio di sabato 10 giugno 2023, presso il parco di Tor Tre Teste, si celebrano i trent’anni dell’ASD Orsa Maggiore.

Trent’anni di impegno nella pratica e nella promozione dell’Orienteering, con risultati di assoluto rilievo nazionale e internazionale.

L’evento, che si svolge in concomitanza con la fase regionale del trofeo CONI, è aperto a tutti, non solo agli orientisti, ma anche agli appassionati di attività sportiva all’aria aperta e ai curiosi di ogni età.

Verranno proposti percorsi nel parco, labirinti e… un buffet finale!…

L’evento si svolgerà sabato 10 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, presso lo stadio di atletica Nori nel parco di Tor Tre Teste, largo Serafino Cevasco (fontanella), 15 minuti a piedi dalla fermata Metro C “Mirti”.

Fin dalla sua fondazione e prima affiliazione alla Federazione Italiana Sport Orientamento nel 1993, avvenute per iniziativa di Rodolfo Zeppieri, la “mission” dell’Associazione è la pratica, la promozione e la diffusione dell’Orienteering, inteso non solo come sport di prestazione o ricreativo, ma anche come strumento ideale per la conoscenza e la valorizzazione del territorio e per un rinnovato rapporto con l’ambiente.

Dal 2004 è presieduta da Daniele Guardini, che ha seguito la linea ispiratrice del fondatore e ne ha ampliato il raggio d’azione.

Significativa è l’attività svolta per le scuole, che coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno.

Il settore agonistico giovanile ha rappresentato una delle eccellenze a livello nazionale, sia negli anni ’90, con i 5 titoli italiani di Francesco Avvisati tra il 1998 e il 2001, sia più recentemente, grazie ai fratelli Antonio e Francesco Mariani, che figurano da qualche anno nelle Squadre Nazionali e hanno all’attivo svariati titoli nazionali e un titolo mondiale nelle categorie giovanili.

L’Orienteering è una disciplina sportiva e ricreativa di lunga tradizione nel Nord Europa ma ormai anche in Italia, che coinvolge i partecipanti alla ricerca delle cosiddette ‘lanterne’ (segnalatori di percorso) sparse sul territorio e riportate su una mappa topografica, appositamente realizzata per questo sport, con il solo aiuto della bussola e delle proprie capacità di orientamento.

Viene chiamato “lo sport dei boschi”, è immersione e interazione con l’ambiente circostante, e con l’attuale richiesta di attività all’aperto coinvolgenti e salutari rappresenta il connubio perfetto tra l’impegno fisico e mentale.

L’impianto di Tor Tre Teste, già stata teatro della celebrazione del venticinquennale, è una location storica ed un significativo baricentro di attività dell’associazione.

Già nel 2009 veniva realizzata una mappa (l’impianto) del parco di Tor Tre Teste a norma internazionale.

Su iniziativa dell’Orsa Maggiore, molte altre mappe sono state in seguito realizzate nell’area di Roma Est, che è divenuta una zona di grande importanza per la promozione e la pratica dell’Orienteering a Roma, pur restando, quello di Tor Tre Teste, l’impianto di maggior rilievo.

Info e contatti sull’iniziativa alla pagina degli eventi nel sito dell’ASD Orsa Maggiore: https://asdorsamaggiore.it/category/nostri-eventi/

Fausto Conti, A.S.D. Orsa Maggiore