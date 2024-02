Orienteering, tornano i “Sabati dell’Orsa”

Riprende la stagione orientistica romana e, con essa, ritorna l’ormai consueto ciclo di allenamenti “I sabati dell’Orsa”, promosso e organizzato dall’A.S.D. Orsa Maggiore, associazione affiliata alla Federazione Italiana Sport Orientamento.

“I sabati dell’Orsa” non sono dedicati solo ad atleti e appassionati di Orienteering, ma sono anche aperti a tutti e sono un’occasione di avvicinarsi e provare una disciplina sportiva poco conosciuta.

L’Orienteering viene chiamato “lo sport dei boschi”, è immersione e interazione con l’ambiente circostante, e rappresenta il connubio perfetto tra l’impegno fisico e quello mentale.

E’ una disciplina sportiva e ricreativa di lunga tradizione nel Nord Europa e ormai anche in Italia, che coinvolge i partecipanti alla ricerca di punti di controllo (lanterne) distribuiti sul territorio e riportati su una mappa topografica, appositamente realizzata, in modo da segnare il percorso, che va seguito con il solo aiuto della bussola e delle proprie capacità di lettura della carta e delle forme del territorio.

Il primo Sabato dell’Orsa 2024 si è svolto a Parco Labia, un parco nel nord-est di Roma, nel Municipio III, in un clima grigio ma senza pioggia, che ha visto un’intensa partecipazione anche di neofiti e curiosi.

Il prossimo appuntamento è per la mattinata di sabato 24 Febbraio a Parco Talenti, sempre nel Municipio III, con ritrovo all’interno, nel parco Age & Scarpelli, in via Arrigo Cajumi.

Gli istruttori dell’A.S.D. Orsa Maggiore, dedita ormai da quasi 30 anni a questa disciplina, saranno a disposizione nel fornire i primi rudimenti a tutti coloro che vorranno provare. Parco Talenti non presenta grandi difficoltà tecniche, è ideale quindi per i neofiti che possono iniziare facilmente a familiarizzare con le tecniche dell’Orienteering, e al tempo stesso per gli orientisti più esperti, al fine di cimentarsi in metodi di allenamento più mirati.

Dopo Parco Talenti, si passerà a Roma Sud con Spinaceto (9 marzo) e Garbatella (16 marzo). Dopo una piccola parentesi in provincia, alla Macchia di Gattaceca nei comuni di Mentana e Monterotondo (6 aprile), i Sabati dell’Orsa si sposteranno nel quadrante Est con Tor Tre Teste (20 aprile), Parco degli Acquedotti (4 maggio) e Villa Gordiani (11 maggio). L’ultimo appuntamento, come di consueto doppio, sarà a Cervara di Roma e Campaegli (mattina e pomeriggio, 8 giugno).