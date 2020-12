Ottimo risultato per la Cervelletta: 14.275 firme

“Abbiamo concluso positivamente -si legge in una nota dei promotori – una raccolta firme molto dura: scuole chiuse, niente eventi pubblici, sparuti incontri, persone schive e diffidenti, lo spettro del covid su tutto e tutti. Ma in barba a queste condizioni negative siamo riusciti a portare alla Cervelletta un ottimo risultato: 14.275 voti.

Non sappiamo se manterremo la nostra posizione in classifica, se tutti i voti raccolti risulteranno validi, se la somma dei voti on line e cartacei potrà garantire un contributo economico dal FAI, se verranno onorati gli impegni assunti da Istituzioni, associazioni, forze sociali e politiche.

“Siamo soddisfatti così. Per l’attenzione e la condivisione di migliaia e migliaia di cittadini; per un diffuso senso di appartenenza che ha coinvolto i territori del quarto, IV e V municipio, oltre a tanti cittadini di Roma e d’Italia; per l’impegno generoso di quanti, anche spontaneamente, si sono attivati per contribuire con un po’ di firme, un modulo. Per il rinnovato interesse che è arrivato ai vertici del Comune di Roma come al Parlamento.

“Siamo partiti tardi, a luglio; ma per cinque mesi, ogni giorno, fino all’ultimo giorno, sono stati fatti banchetti, prodotti bellissimi spot, si sono coinvolte intere comunità, amici, parenti, parrocchie, commercianti. A tutti dobbiamo riconoscenza.

“Benissimo, dunque, ma non possiamo fermarci. In attesa della classifica ufficiale dobbiamo redigere un progetto per la riapertura (parziale) del casale, le attività da inserire (con un concorso di idee), la ricerca di nuove intese con e tra le istituzioni (Comune, Regione, Governo) per gli interventi futuri.

“In questo censimento Fai, la fatica è stata tanta ma non siamo stanchi e andremo avanti: il nostro orizzonte è il recupero e l’utilizzo di tutto il Casale della Cervelletta.”.