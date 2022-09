Ottobre in rosa 2022 nei Centri Synlab di Roma

Ogni anno in Italia circa 55.000 donne si ammalano di cancro al seno, una patologia da cui si guarisce più facilmente quando il tumore viene individuato tempestivamente. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di carcinoma mammario è oggi, infatti, dell’87%.

Tutelare la salute delle donne e sensibilizzare intorno all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce è un impegno che tutti noi dobbiamo prendere per far sì che questa percentuale aumenti.

In occasione dell’Ottobre Rosa 2022, campagna promossa dalla Regione Lazio per la sensibilizzazione e prevenzione del tumore della mammella, presso i Centri SYNLAB di via Alessandro Volta (quartiere Testaccio) e via Laura Mantegazza (quartiere Monteverde) le donne potranno sottoporsi a prestazioni cliniche per lo screening e la prevenzione del tumore al seno a tariffa ridotta su prenotazione.

Per tutto il mese, oltre a visite ed esami, gli specialisti dei centri SYNLAB daranno consigli, opuscoli informativi e un vademecum della prevenzione utile a prendere coscienza della malattia e del ruolo che ognuno di noi ha nella salvaguardia della propria salute.

Per informazioni:

Presidio di Via Alessandro Volta, 37 – (Direttore Sanitario: D.ssa Alessia Mammaro)

Quartiere TESTACCIO – Roma – Email: testaccio@synlab.it

Tel: 0657288563 – Orari struttura: lunedì – venerdì: 7:30-19:00 |sabato: 7:30-12:30



Presidio di Via Laura Mantegazza, 25 (Direttore Sanitario: D.ssa Alessia Mammaro)

Quartiere MONTEVERDE – Roma – Email: monteverde@synlab.it

Tel: 0653272768 – Orari struttura: lunedì – venerdì: 7:30-19:30 | sabato: 7:30-13:00