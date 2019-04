I Paninsi: una nuova e gustosa ricetta tutta da assaporare 

Gustosi, leggeri, altamente digeribili e inimitabili, i Paninsi sono un prodotto esclusivo della pinseria La Bussola Rist’On the road di Villanova di Guidonia in via Giuseppe Mazzini 25.

Questa pizzeria, in realtà, è molto più di una pizzeria: è un posto dove poter assaporare prelibatezze uniche come la pinsa e, appunto, i Paninsi.

Scopriamo cosa sono questi famosi Paninsi.

I Paninsi: una ricetta unica ed originale

Cos’è il Paninso? Il Paninso non è altro che un panino, perfetto per la pausa pranzo o per cena, realizzato con un’inedita ricetta che lo rende saporito e friabile.

Ideale da farcire con gli ingredienti preferiti, è presente anche in versione Gourmet.

La realizzazione di questo prodotto unico è qualcosa di veramente eccezionale ed è in grado di soddisfare qualsiasi palato, anche quelli più esigenti.

Un panino inedito e speciale

La novità apportata dai Paninsi sta soprattutto nella leggerezza dell’impasto del Paninso che risalta ancora di più i condimenti lasciando in bocca un gusto spettacolare.

Inoltre, proprio per questa leggerezza dell’impasto, i Paninsi assicurano un’elevatissima digeribilità, tanto che si possono mangiare sia a pranzo sia a cena perché non appesantiscono.

I Paninsi sono realizzati con ingredienti naturali che contengono pochi grassi.

Grazie a questa caratteristica, sono ottimi anche per chi è a dieta e ha bisogno di mangiare qualcosa di leggero e digeribile.

Come è fatto un Paninso

Vediamo come è possibile creare un eccellente panino imbottito.

Questo gustoso prodotto ha rivoluzionato il modo di farcire un panino: col Paninso è possibile combinare diverse farciture a seconda dei gusti e delle preferenze.

La pizzeria La Bussola Rist’On the road propone anche il Paninso Mega, che consente di scegliere tra vari ingredienti come uova e carne ed un’infinita varietà di formaggi, salse e condimenti di ogni genere, così da rendere ancora più saporito il proprio Paninso.

Ottimo è anche il Paninso Giga. Perfetto per chi ama i sapori più audaci, poiché prevede una farcitura con due tipi di carne, uova e salse varie, che lo rendono molto proteico.

Gli ingredienti utilizzati per le farciture sono genuini e di alta qualità ed assicurano al panino un gusto speciale ed unico.

Inoltre, tutto viene prodotto e organizzato nel laboratorio all’interno del locale: dalla creazione del Paninso alla farcitura.

La produzione è quindi assolutamente fresca e artigianale, fatta 100% in sede.

Il gusto del Paninso non si dimentica

Chi assaggia per la prima volta un Paninso non dimenticherà mai il suo gusto e la sua freschezza e tornerà di nuovo per assaporarlo, perché non è un panino comune, ma qualcosa di veramente speciale, che solo nella pizzeria La Bussola Rist’On the road di Guidonia si può trovare.

E sono proprio in tanti a tornare nella pizzeria dei Paninsi.

Oltre al famoso Paninso, la pizzeria crea delle ottime pinse romane, altro prodotto tipico che vanta un impasto leggero e altamente digeribile.

Il segreto sta nella lavorazione, che viene eseguita secondo la tradizione e con metodi antichi e tempi lunghissimi.

E non manca l’ingrediente più importante: la passione dei gestori della pizzeria che da molti anni si assicurano di far assaporare alla clientela esclusivamente prodotti unici e genuini.

Per altre informazioni sui Paninsi o altro visita il sito https://labussolaristontheroad.it/, tel. 0774 280042 o su Facebook https://www.facebook.com/labussolaristontheroad/.