Parco Alessandrino – Tor Tre Teste: questa non è Roma

Il nostro giornale si è occupato in più occasioni e senza successo perché fosse avviata una radicale pulizia e riqualificazione dell’area prospiciente l’ingresso al parco di Tor Tre Teste-Alessandrino sul lato di via del Pergolato.

Ben venga quindi l’autorevole denuncia con video di Francesco Figliomeni di Planet Solidarietà. Eccola qui di seguito:

“QUESTA NON È ROMA … SIAMO NEL TERZO MONDO!!!

Dopo le innumerevoli segnalazioni, abbiamo fatto un sopralluogo presso l’entrata del Parco Alessandrino, dalla parte di Via del Pergolato/Via delle Susine.

Ci siamo trovati davanti ad uno scenario agghiacciante! Montagne di rifiuti accatastati, dei più diversi tipi, occupano la maggior parte dell’area che precede l’entrata del parco.

Ferraglia, vetri rotti, vecchi mobili ed elettrodomestici, parti di automobili… il tutto “condito” con un tappeto di fazzoletti e profilattici!

Come Planet Solidarietà, abbiamo richiesto un intervento immediato di pulizia e bonifica dell’area che, tra l’altro, si trova nei pressi delle scuole elementari e medie di Via del Pergolato e vicino altre scuole dei quartieri Alessandrino e Tor Tre Teste.

Inoltre, abbiamo suggerito di far installare un sistema di videosorveglianza all’interno e nei punti di accesso per evitare che i veicoli che entrino dentro lo facciano per abbandonare nuovamente i rifiuti o per consumare rapporti sessuali alimentando il tal maniera il fenomeno illegale della prostituzione.

UNA SITUAZIONE A DIR POCO INACCETTABILE!”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1115281422450250&id=100002251907273