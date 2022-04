Parco Babusci a breve ripresa dei lavori con termine 1° giugno

Riprenderanno a breve i lavori al Parco Babusci a Colli Aniene.

L’annuncio è in questo post del capogruppo PD Federico Proietti:

«Negli ultimi giorni ho ricevuto diversi messaggi da parte di cittadini che, legittimamente, mi chiedevano quando sarebbero ripresi i lavori al Parco Babusci. Con una nota indirizzata all’Ufficio Tecnico ho quindi richiesto informazioni a riguardo e segnalato che l’area di cantiere non risultava in sicurezza.

L’Ufficio Tecnico, che ringrazio, mi ha risposto indicando che nei primi giorni della prossima settimana, meteo permettendo, riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria del Parco. Lavori che dovranno terminare entro 120 giorni a decorrere dal 1 febbraio, data di consegna dell’area verde all’impresa che realizzerà i lavori, quindi entro il 1 giugno.

Ricordo che le lavorazioni per il restyling del parco prevedono il suo rifacimento completo, l’inserimento di un campo sportivo polifunzionale, una zona bambini ed il potenziamento dei percorsi, dell’illuminazione e degli arredi esistenti.

Ora spetta a tutti noi monitorare la situazione ed invito tutti i cittadini a segnalarmi eventuali ulteriori ritardi.»

Ricordiamo comunque al capogruppo PD che il cartello dei lavori sul parco Babusci riporta il 31 dicembre come data di inizio dei lavori e non il 1 febbraio.