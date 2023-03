Parco Centocelle, lettera al Sindaco

Filippo Ronda, Presidente del Cdq Cavalieri del Lavoro zona Lamaro, ha scritto al sindaco Gualtieri e all’assessore all’ambiente comunale Sabrina Alfonsi (per conoscenza anche al Presidente del VII Municipio Laddaga e relativo assessore all’ambiente) questa lettera. Ci sembra utile darne notizia.

Gentile Sindaco

Le scriviamo per portare alla Sua attenzione la nostra preoccupazione rispetto alla situazione del Parco Archeologico di Centocelle, lato viale Palmiro Togliatti.

Infatti, a distanza di tanti mesi dall’incendio del 9 luglio scorso, questo tratto di strada è tuttora un ammasso di ferraglie bruciate e rappresenta una triste immagine di degrado urbano.

Con l’Ordinanza n. 5 del 12/09/2022, come è noto, è stato imposto, alle ditte di Autodemolizione, di rimuovere i rifiuti presenti sulle aree interessate dall’incendio ma, nonostante tale disposizione, ancora oggi si vedono, purtroppo, cumuli di rifiuti.

E, cosa ancora più allarmante, è evidente come alcuni operatori siano sempre impegnati in non meglio specificate attività.

Chiediamo pertanto a Lei, come Sindaco ed in qualità di Commissario Straordinario, per le competenze conferiteLe dal DL n.50 del 17/05/2022 in materia di rifiuti, di essere informati sui tempi di esecuzione dei lavori, in particolare su quando sarà portata a termine la rimozione di tutti i rifiuti presenti sull’area dell’incendio, incluse le recinzioni ancora presenti.

Ritenendo sempre urgentissima la delocalizzazione degli autodemolitori, molti dei quali ancora oggi operano come se nulla fosse accaduto, ci domandiamo altresì, perché persista la presenza di impianti abusivi. Riteniamo in proposito quanto mai necessario più controllo sull’area, per verificare che tipo di attività vengono svolte in essa.

Facciamo presente, inoltre, di essere ancora in attesa della creazione di un tavolo istituzionale, così come concordato lo scorso agosto dall’Assessora Alfonsi insieme al Forum per la Riqualificazione del Parco di Centocelle e come sollecitato con nota congiunta dai Presidenti del V e VII Municipio.

Auspichiamo pertanto una risposta a breve ai fini di una soluzione condivisa che restituisca serenità ai cittadini.

Filippo Ronda

presidente CdQ Cavalieri del Lavoro